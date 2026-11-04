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Παναθηναϊκός: Ζωντανά η συνέντευξη Τύπου του Τζέικομπ Νίστρουπ

Παρακολουθήστε ζωντανά την συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του Conference League.

Παναθηναϊκός: Ζωντανά η συνέντευξη Τύπου του Τζέικομπ Νίστρουπ
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League (05/11, 22:00), με το «τριφύλλι» να θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο ξεκίνημά του στη διοργάνωση και να διευρύνει τις νίκες του σε τρεις έπειτα από ισάριθμες αναμετρήσεις.

Μια μέρα πριν την αναμέτρηση ο Τζέικομπ Νίστρουπ μαζί με τον Γιώργο Κυριακόπουλο αναλύουν τις σκέψεις τους ενόψει του κρίσιμου ματς.

Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου:

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