Youth League: Πρώτη ήττα για τη Κ19 της ΑΕΚ - Λύγισε με 4-1 από την Ρεάλ Μαδρίτης

Την πρώτη της ήττα στη φετινή διοργάνωση του UEFA Youth League γνώρισε η Κ19 της ΑΕΚ, καθώς ηττήθηκε με 4-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα Σπάτα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Η ισπανική ομάδα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και κατάφερε να πάρει τη νίκη, παρότι η Ένωση ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο. Οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν προσωρινά, όμως στην επανάληψη δέχθηκαν τρία γκολ και δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των φιλοξενούμενων.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ΑΕΚ παρέμεινε στους πέντε βαθμούς, έχοντας προηγουμένως πανηγυρίσει μία νίκη απέναντι στη Σαχτάρ και αποσπάσει δύο ισοπαλίες κόντρα σε ΛΑΣΚ και Μάντσεστερ Σίτι.

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Μαρσέλο για να παρακολουθήσει τον γιο του, ο οποίος σκόραρε μάλιστα το δεύτερο γκολ των Μαδριλένων.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το προβάδισμα στο 25ο λεπτό με τον Βιγιάλμπα, ωστόσο η απάντηση της ΑΕΚ ήταν άμεση. Στο 29’, ο Αμανατίδης βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα, με το 1-1 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, οι Μαδριλένοι ανέβασαν την απόδοσή τους και μέσα σε ένα πεντάλεπτο απέκτησαν σαφές προβάδισμα. Ο Άλβες έκανε το 1-2 στο 53’, ενώ ο Γιάνιες στο 58’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3.

Το τελικό 1-4 διαμορφώθηκε στο 79ο λεπτό, όταν ο Γκονσάλβες εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα από την αριστερή πλευρά και εκτέλεσε με τη μία, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.