Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Λιόλιος παραδέχθηκε όλες τις συναντήσεις με Τσάπα - «Άδειασε» τον Μαυραγάνη

Ο Βαγγέλης Λιόλιος τα ρίχνει όλα στον καλό του φίλο και στενό του συνεργάτη, Γιώργο Μαυραγάνη αναφορικά με το τεράστιο και πρωτοφανές σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο Ελληνικό μπάσκετ, με στημένους αγώνες και χρηματισμούς διαιτητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zougla.gr ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ που κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή, φαίνεται να παραδέχτηκε πως είχε συναντηθεί με τον Βαγγέλη Τσάπα, ωστόσο τόνισε πως δεν υπήρξαν δοσοληψίες και αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Για τον άλλοτε ισχυρό άνδρα του Φάρου ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστήριξε πως έχει τρομερή πειθώ και μπορεί να πλάσει φανταστικές ιστορίες. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας ο Τσάπας τον προσέγγισε και του πρότεινε δύο επιχειρηματικά σχέδια, άσχετα όμως με το μπάσκετ (το ένα για κότερα στο Κατάρ και το άλλο για κρυπτονομίσματα), τονίζοντας ότι δεν έχει κανένα στοιχείο πως του έδωσε χρήματα για να στηθούν αγώνες.

Επιπλέον ανέφερε ότι ο Βαγγέλης Τσάπας του είχε ζητήσει να γίνει τζένεραλ μάνατζερ της Εθνικής ομάδας, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε.

«Άδειασμα» στον Μαυραγάνη

Για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαυραγάνη παραδέχτηκε ακόμα μία φορά πως ήταν φίλος του, όπως και τη βοήθεια που του ζήτησε στην προεκλογική εκστρατεία του, φέρνοντάς τον σε επαφή με ομάδες.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος δήλωσε άγνοια για όσα υποστήριζε το... δεξί χέρι του στις επικοινωνίες του, όπως με τον διαιτητή Καλογερόπουλο που είναι μάρτυρας στην υπόθεση. Μάλιστα δήλωσε στην απολογία του απογοητευμένος γιατί επρόκειτο για άνθρωπο της εμπιστοσύνης του.

Επιπλέον κατηγόρησε τον Μαυραγάνη πως θεώρησε τον εαυτό του ισχυρό επειδή βρισκόταν δίπλα στον ίδιο και ξεκαθάρισε πως ο... φίλος του, δεν γνώριζε ούτε για την ΕΟΚ, ούτε για τη λειτουργία της ΚΕΔ και της ΟΔΚΕ. Πρόσθεσε δε ότι δεν είχε ιδέα ο ίδιος για τις συναντήσεις του Μαυραγάνη με διαιτητές στην καφετέρειά του.

Τι είπε για Μπόγρη

Αναφορικά με τον Γιώργο Μπόγρη, ο Βαγγέλης Λιόλιος κατηγόρησε τον πρώην διεθνή άσο πως είχε δημιουργήσει κλίκα 3-4 παικτών για να κάνει... κουμάντο στην ομάδα κι εν τέλει έλυσε το συμβόλαιό του λόγω της συμπεριφοράς του.