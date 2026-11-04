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Κυριακόπουλος: «Χαοτική η διαφορά σε σχέση με πέρυσι - Είμαστε στην καλύτερή μας φόρμα»

«Ο Παναθηναϊκός αυτός είναι! Μια τεράστια ομάδα, που διεκδικεί τίτλους. Έχουμε το ρόστερ να είμαστε ανταγωνιστικοί και στις τρεις διοργανώσεις και αυτό πρέπει να δείξουμε και αύριο», υπογράμμισε ο Γιώργος Κυριακόπουλος 

Κυριακόπουλος: «Χαοτική η διαφορά σε σχέση με πέρυσι - Είμαστε στην καλύτερή μας φόρμα»
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Ο Γιώργος Κυριακόπουλος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της κρίσιμης αυριανής αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο διεθνής αριστερός μπακ στάθηκε στην πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, αλλά και στη στήριξη του κόσμου στην προσπάθεια που γίνεται φέτος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Κυριακόπουλου στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το αν η ομάδα είναι αυτή την στιγμή στην καλύτερή της κατάσταση από πλευράς φόρμας:

«Θεωρώ ότι η ομάδα έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, με πολύ καλή ψυχολογία. Σίγουρα αυτή την στιγμή είμαστε στην καλύτερή μας φόρμα. Έχουμε βρει την ταυτότητα που θέλουμε να έχουμε στο γήπεδο, με αυτόν τον προπονητή, αυτά που δουλεύουμε στην προπόνηση. Μακάρι να συνεχίζουμε να κερδίζουμε, αυτός είναι ο στόχος για αύριο. Το ότι σκοράρουμε σε κάθε παιχνίδι είναι πολύ θετικό και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».

-Για το πώς βιώνει η ομάδα το κλίμα της ομοψυχίας, που φάνηκε και μετά το τέλος του ντέρμπι με την ΑΕΚ:

«Αυτό που λέτε μετράει πάρα πολύ. Είναι χαοτική η διαφορά σε σχέση με την περσινή σεζόν. Ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει, τον έχουμε φέρει πίσω στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς ότι κερδίζουμε, παίρνουμε ψυχολογία. Έχουμε μεγάλους παίκτες με προσωπικότητα. Η ομάδα είναι σε καλό φεγγάρι. Ο Παναθηναϊκός αυτός είναι! Μια τεράστια ομάδα, που διεκδικεί τίτλους. Έχουμε το ρόστερ να είμαστε ανταγωνιστικοί και στις τρεις διοργανώσεις και αυτό πρέπει να δείξουμε και αύριο».

-Για το αν είναι ένα έξτρα κίνητρο το να φτάσει η ομάδα τους 9 βαθμούς και το εάν η νίκη αποτελεί στόχο και λόγω momentum:

«Έχουμε μελετήσει αρκετά την ΤΣΣΚΑ, είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το καλοκαίρι. Έχει δύο πολύ επικίνδυνους παίκτες. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε ξεκουραστεί από την Κυριακή (1/11). Αύριο (5/11) είναι ένα σημαντικό παιχνίδι και αν νικήσουμε κάνουμε σημαντικό βήμα για την 24άδα».

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