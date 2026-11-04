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Το εντυπωσιακό κορεό που ετοιμάζει η ΑΕΚ για τον αγώνα με τη Ρεάλ

Μαγική αναμένεται να είναι η ατμόσφαιρα απόψε στην Νέα Φιλαδέλφεια για την ιστορική αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης 

Βαγγέλης Πάτας

Το εντυπωσιακό κορεό που ετοιμάζει η ΑΕΚ για τον αγώνα με τη Ρεάλ
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Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε την Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια (04/11, 19:45) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Πρόκειται για μια ιστορική αναμέτρηση για την «Ένωση» και για αυτό η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει φροντίσει προκειμένου η ατμόσφαιρα να είναι ανάλογη της περίστασης. Έτσι, έχει προβλεφθεί η δημιουργία ενός πολύ εντυπωσιακού κορεό.

«Ενημερώνουμε τους φίλους της ομάδας μας που θα δώσουν απόψε το παρων στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League ότι στις θέσεις τους στο γήπεδο θα υπάρχει υλικό που προορίζεται για τη δημιουργία κορεό» ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει: «Σας ενημερώνουμε επίσης πως θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές, οπότε μετά την πρώτη χρήση διατηρήστε τα. Θα δοθούν οδηγίες στο γήπεδο», αναφέρει ενημέρωση της ΠΑΕ.

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