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Γυρίζει σελίδα ο Πανναξιακός: Ο Φραντζέσκος νεός προπονητής των Μανωλά και Σιόβα

Γυρίζει σελίδα ο Πανναξιακός: Ο Φραντζέσκος νεός προπονητής των Μανωλά και Σιόβα
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Νέα σελίδα στην τεχνική του ηγεσία γυρίζει ο Πανναξιακός, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας του με τον Κώστα Φραντζέσκος.

Ο Έλληνας τεχνικός ο οποίος διαθέτει σημαντική διαδρομή στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου θα είναι ο νέος προπονητής των Μανωλά και Σιόβα και είναι έτοιμος να οδηγήσει τον Πανναξιακό στη συνέχεια των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για τη Γ ΄Εθνική.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

Ο Πανναξιακός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Κώστα Φραντζέσκο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ποδοσφαιρικής ομάδας του συλλόγου.

Ο Κώστας Φραντζέσκος διαθέτει σημαντική διαδρομή στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους με υψηλές αγωνιστικές απαιτήσεις και στόχους. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητικής UEFA Pro.

Η διοίκηση και σύσσωμη η οικογένεια του Πανναξιακού Α.Ο. καλωσορίζουν τον Κώστα Φραντζέσκο στον σύλλογο και του εύχονται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων του καθηκόντων.

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