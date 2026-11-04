Γουέστ Χαμ: Και επίσημα εποχή Σκοτ Πάρκερ στα «σφυριά»

Ο Πάρκερ αναλαμβάνει τη Γουέστ Χαμ μέχρι το τέλος της σεζόν, με στόχο να ανεβάσει την ομάδα στην Premier League 

Γουέστ Χαμ: Και επίσημα εποχή Σκοτ Πάρκερ στα «σφυριά»
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Υπό τις οδηγίες νέου προπονητή θα αγωνίζεται πλέον ο Ντίνος Μαυροπάνος μετά την απόφαση της διοίκησης της Γουέστ Χαμ να απομακρύνει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο μετά την ήττα με 3-1 από τη Γουέστ Μπρόμ, με τα «σφυριά» να βρίσκονται στην όγδοη θέση της Championship.

Τη θέση του Νούνο θα πάρει ο Σκοτ Πάρκερ, ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει την φανέλα της Γουεστ Χαμ, ενώ έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Η ομάδα του Λονδίνου έχει στόχο την επιστροφή της στην Premier League, αλλά η μέχρι τώρα πορεία της δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της διοίκησης, καθώς σε 13 αγωνιστικές έχει έξι νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες, παραμένοντας έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μίντλεσμπρο και τέσσερις από τη δεύτερη Σουόνσι.

Ο Σάντο ανέλαβε τη Γουέστ Χαμ τον Σεπτέμβριο του 2025, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο και αντικαθιστώντας τον Γκρέιαμ Πότερ.

Η διοίκηση ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Πάρκερ με συμβόλαιο μέχρι τη λήξη της σεζόν, το οποίο θ' ανανεωθεί αυτόματα για δύο επιπλέον χρόνια αν καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα ξανά στην Premier League. Ο 46χρονος Αγγλος τεχνικός είναι χωρίς δουλειά από τον περασμένο Απρίλιο, όταν και απολύθηκε από την Μπέρνλι, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δουλέψει σε Φούλαμ, Μπόρνμουθ και Κλαμπ Μπριζ.

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