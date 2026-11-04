Με ανατροπή στα προημιτελικά του Χονγκ Κονγκ η Σάκκαρη

Επίδειξη χαρακτήρα και ψυχραιμίας από τη Μαρία Σάκκαρη στο Χονγκ Κονγκ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο.30) ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ απέναντι στην Μάγια Τζόιντ (Νο.90), παίρνοντας τη νίκη με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-3) και μαζί το εισιτήριο για τα προημιτελικά του 250αριου.

Παρότι μπήκε δυνατά, η Σάκκαρη έχασε τον έλεγχο στο πρώτο σετ, αλλά αντέδρασε υποδειγματικά στη συνέχεια. Μετά από μια μάχη 2 ωρών και 14 λεπτών, ανέβασε την απόδοσή της στις κρίσιμες στιγμές, κυριάρχησε στα επόμενα δύο σετ και σφράγισε την πολυπόθητη πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Στη μάχη για τα ημιτελικά, η Σάκκαρη θα βρει απέναντί της την Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς, η οποία επικράτησε της Τάλια Γκίμπσον με 6-1, 5-7, 7-6(7).