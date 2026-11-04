Match Mode: Απόψε έχει Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Μπασινά – Χαριστέα

Οι ευρωπαϊκές «μάχες» των ελληνικών ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ είναι προ των πυλών και ο Γιώργος Τσαντάκης με τον Άγγελο Μπασινά υποδέχονται τον Άγγελο Χαριστέα και συνδέονται με Μαδρίτη και Νέα Φιλαδέλφεια.

Match Mode: Απόψε έχει Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Μπασινά – Χαριστέα
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Το αποψινό Match Mode (23:30) απλά δεν χάνεται. Γιώργος Τσαντάκης και Άγγελος Μπασινάς υποδέχονται στα studios του Onsports.gr τον Άγγελο Χαριστέα και… θυμούνται τα παλιά.

Όσα… παλιά προλάβουν γιατί η ημέρα είναι… φωτιά με τους αγώνες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, κόντρα σε Ρεν και Ρεάλ αντίστοιχα, αλλά και τη μεγάλη αναμέτρηση του μπασκετικού Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη κόντρα στη «Βασίλισσα».

Το… τρίδυμο Μπασινά, Χαριστέα, Τσαντάκη αναλύουν τα πάντα και με ζωντανές συνδέσεις με τον Ηλία Λαλιώτη από τη Μαδρίτη, τον Βαγγέλη Πάτα από τη Νέα Φιλαδέλφεια και τον Γιώργο Κυριακόπουλο, μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις.

Μείνετε συντονισμένοι και δε θα χάσετε…

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