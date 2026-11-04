Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική στον Κάνγκουα για την κόκκινη με την ΑΕΚ

Γνωστή έγινε στον Παναθηναϊκό η ποινή του Κινγκς Κάνγκουα για την αποβολή του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα ο μέσος από τη Ζάμπια είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα για χτύπημα εκτός φάσης στον Κοϊτά μετά την παρέμβαση του VAR.

Ο έμπειρος χαφ θα απουσιάσει εν τέλει μόνο από το παιχνίδι των «πράσινων» με τον Ηρακλή (8/11, 17:30) για την 10η αγωνιστική της Super League.