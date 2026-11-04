ΕΟΚ: Στο Μέγαρο Μουσικής οι εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50/3.11.2026 απόφασή του, τον ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του Καταστατικού της ΕΟΚ και του Καταστατικού της Ε.Ο.Ε., προκηρύσσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της ΕΟΚ, την 20η Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διά ζώσης στην Αθήνα Αττικής, στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη),

Μεταξύ των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης είναι :