ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: «Αστακός» η Νέα Φιλαδέλφεια – Από νωρίς ο κόσμος της «Ένωσης»

«Και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου». Ο στίχος από τον ύμνο της ΑΕΚ αποκτά ξεχωριστή σημασία ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε μια ιδιαίτερη βραδιά για τον σύλλογο.

Η αναμέτρηση της Τετάρτης (4/11, 19:45) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 αγώνων της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο. Η Allwyn Arena θα φιλοξενήσει για ακόμη μία φορά μια ευρωπαϊκή βραδιά υψηλών απαιτήσεων, με τη «βασίλισσα» της Ευρώπης να αποτελεί τον πιο ξεχωριστό αντίπαλο γι' αυτό το ορόσημο.

Οι φίλοι των «κιτρινόμαυροι» έχουν συρρεύσει από νωρίς έξω από το γήπεδο, στο οποίο τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυστηρά, όπως γνωστοποίησε κι η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωση της την Τρίτη (03/11).

Η «Ένωση» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: «ο περιβάλλων χώρος του γηπέδου θα αποκλειστεί πλήρως από νωρίς και θα δημιουργηθεί περιμετρικά μια ζώνη, στην οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων του αγώνα. Σε αυτή τη ζώνη θα δίνεται πρόσβαση από τέσσερα σημεία προελέγχου, τα οποία θα υπάρχουν στην Πλατεία Αετού, στην οδό Μερσίνης, στην οδό Ατταλείας και στη νοτιοανατολική πλευρά της εγκατάστασης, στα όρια του εξωτερικού πάρκινγκ».

Τρεις ώρες πριν από τη σέντρα η περιοχή έχει αποκλειστεί και κανένας δίχως εισιτήριο δεν μπορεί να προσεγγίσει την Πλατεία Αετού. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι στο σημείο υπάρχουν και δυνάμεις των ΜΑΤ.

Δείτε τις φωτογραφίες έξω από την Allwyn Arena, περίπου τρεις ώρες πριν τη σέντρα: