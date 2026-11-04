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ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Με επίθεση «φωτιά» η «βασίλισσα» | Η ενδεκάδα του Μουρίνιο

Δείτε την ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης για τη σπουδαία αναμέτρηση με την AEK, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Με επίθεση «φωτιά» η «βασίλισσα» | Η ενδεκάδα του Μουρίνιο
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Μολονότι ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε προαναγγείλει αλλαγές, αυτές αφορούν κυρίως την αμυντική γραμμή.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Τιμπό Κουρτουά, ενώ στα δύο άκρα της άμυνας επιλέχθηκαν οι Ντάμφρις και Κουκουρέγια. Στο κέντρο της οπισθοφυλακής θα αγωνιστούν οι Αντόνιο Ρούντιγκερ και Έντερ Μιλιτάο, με τον τελευταίο να πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στη φετινή σεζόν, μετά τον τραυματισμό του.

Στη μεσαία γραμμή, ο Μουρίνιο εμπιστεύεται τους Εντουαρντό Καμαβινγκά και Μπερνάρντο Σίλβα. Από εκεί και πέρα, η επιθετική τετράδα αποτελείται από τους Ντιομαντέ, Βινίσιους και Μπέλιγχαμ, πίσω από τον προωθημένο Κιλιάν Εμπαπέ.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Ντάμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια, Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα, Ντιομαντέ, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Εμπαπέ, ενώ στον πάγκο είναι οι: Λούνιν, Μέστρε, Χάουζεν, Βαλβέρδε, Έντρικ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Καρέρας, Εσπί, Μπραχίμ Ντίαθ, Τιάγκο, Σέρχιο Μαρτίνεθ.

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