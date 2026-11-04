· ΟΦΗ

Σιέλης: «Πρέπει να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα, ξέρουμε τις δυνατότητές μας»

Έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του και αισιόδοξος για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Μπερ Σεβά εμφανίστηκε ο Χρήστος Σιέλης.

Σιέλης: «Πρέπει να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα, ξέρουμε τις δυνατότητές μας»
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Την ανυπομονησία του για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και την πίστη του στις δυνατότητες του ΟΦΗ εξέφρασε ο Χρήστος Σιέλης, ενόψει της αναμέτρησης με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι δηλώσεις του Σιέλη:

Για την αναμέτρηση με την Χάποελ:

«Θεωρώ πως το αυριανό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα. Ξέρουμε τις δυνατότητές μας, το δείξαμε και με την Χόφενχαϊμ. Πρέπει να αποδείξουμε τον καλό μας εαυτό».

Για τον τραυματισμό που άφησε πίσω του:

«Ανυπόμονος είμαι πάρα πολύ. Ξεπέρασα τον τραυματισμό μου, είμαι πανέτοιμος να επιστρέψω και χαίρομαι που είμαι εδώ».

Για τον κόσμο:

«Πολλά χιλιόμετρα έχουν κάνει. Έχουν κάνει ένα μακρινό ταξίδι και ελπίζω αύριο να χαμογελάσουν και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί».

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