Ολυμπιακός: Ραντεβού… πρόκληση με Μίλαν - Πότε είναι το επόμενο ματς στο Europa League

Το απόγευμα της Τετάρτης (04/11) ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του… απώλεια στη League Phase του Europa League, αφού έμεινε στο «λευκό» 0-0 με την Ρεν στο «Ροαζόν Παρκ» της Γαλλίας. Οι Πειραιώτες παρέμειναν αήττητοι στη διοργάνωση και πλέον έχουν μπροστά τους μία… πρόκληση.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στην έδρα τους, το «Γ. Καραϊσκάκης», μια και υποδέχονται την Μίλαν.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τους «ροσονέρι» έχει οριστεί για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, μετά τη διακοπή της… δράσης για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και θα ξεκινήσει στις 19:45.