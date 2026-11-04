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Κράουντερ για την ατμόσφαιρα στο T-Center: «Ήταν εξαιρετική»

Ο πρώην ΝΒΑer και νυν παίκτης της Βιλερμπάν, μίλησε για την εμπειρία στην Ευρώπη και τα έβαλε με τον Αρίνας, αναφορικά με το προσβλητικό του σχόλιο για την EuroLeague. 

Κράουντερ για την ατμόσφαιρα στο T-Center: «Ήταν εξαιρετική»
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Ο Τζέι Κράουντερ… έβαλε στη θέση του τον Γκίλμπερτ Αρίνας, αναφορικά με τα προσβλητικά σχόλια του τελευταίου για το επίπεδο της EuroLeague. Ο πρώην NBAer που αγωνίζεται στη Βιλερμπάν, «έβγαλε το καπέλο» στο T-Center για την ατμόσφαιρα που έζησε στην Αθήνα.

Οι δηλώσεις του στο BasketNews:

Για τα σχόλια του Αρίνας: «Νομίζω ότι είναι περισσότερο ασέβεια προς την ευρωπαϊκή μπασκετική κουλτούρα παρά προς τους παίκτες του NBA. Δεν το παίρνω προσωπικά. Ξέρω τι έχω κάνει. Έχω αγωνιστεί και έχω πετύχει πράγματα που ο Γκίλμπερτ Αρίνας δεν έκανε ποτέ. Ήμουν βασικός στους τελικούς του NBA. Έπαιξα σε δύο σειρές τελικών ως βασικός. Ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά δεν συμφωνώ μαζί του. Ο Βαλαντσιούνας ήταν βασικός στο NBA για πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, δεν μιλάμε για κάποιον άχρηστο παίκτη. Πιστεύω, όμως, ότι ο Αρίνας δεν έχει βιώσει ούτε ο ίδιος το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πώς μπορείς να έχεις άποψη για κάτι που δεν έχεις ζήσει; Δεν συμφωνώ με ανθρώπους που εκφέρουν γνώμη για πράγματα τα οποία δεν έχουν βιώσει».

Για την ατμόσφαιρα στην Ευρώπη: «Πιστεύω ότι υπάρχει εξαιρετική ατμόσφαιρα και πολύ καλό μπάσκετ. Οι παίκτες μπορεί να μην είναι περισσότερο αθλητικοί, αλλά είναι πολύ έξυπνοι. Υπάρχουν εξαιρετικά ευφυείς ομάδες, προπονητές και αγωνιστικά πλάνα. Αυτό πρέπει να το σέβεσαι και εγώ το σέβομαι».

Για τα γήπεδα στην Ευρώπη και την εμπειρία του στο T-Center: «Ακούς πολλά για αυτά τα γήπεδα. Υπάρχει πολύς κόσμος και θόρυβος, αλλά είμαι συνηθισμένος. Δεν με έχει αφήσει άφωνο. Βέβαια, δεν έχω παίξει ακόμη σε playoffs στην Ευρώπη. Ίσως εκεί το επίπεδο της ατμόσφαιρας να είναι διαφορετικό. Δεν έχω πάει ακόμη στο Βελιγράδι. Έχω παίξει στην Αθήνα, αλλά το παιχνίδι δεν ήταν κοντινό και δεν αγωνίστηκα πολύ. Παρ’ όλα αυτά, η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Είναι διαφορετικό, ειδικά για παιχνίδι κανονικής περιόδου. Δεν βλέπεις κάτι τέτοιο στο NBA, με τον κόσμο να συμμετέχει τόσο έντονα. Το αναγνωρίζω, αλλά δεν είναι ακόμη ατμόσφαιρα playoffs. Οπότε περιμένω».

Για τους στόχους του: «Να κερδίζω. Θέλω να κατακτώ πρωταθλήματα. Θέλω να δώσω στον εαυτό μου την ευκαιρία να νικήσει. Οι νίκες φροντίζουν για όλα. Οι νίκες κάνουν το όνομά σου να μένει για πάντα. Θέλω να είμαι μέρος νικών με οποιονδήποτε τρόπο».

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