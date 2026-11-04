ΑΕΚ: Στην αποστολή της Ουκρανίας ο Ζούμπκοφ για τα παιχνίδια του Nations League

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ, βρίσκεται στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού της Ουκρανίας για τα σημαντικά παιχνίδια απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία (14/11), εκτός έδρας, και τη Γεωργία (17/11), σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί τυπικά εντός έδρας.

Οι δύο αναμετρήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ουκρανία, καθώς θα καθορίσουν την τελική της θέση στον όμιλο και τις πιθανότητες ανόδου μέσω της πρώτης θέσης ή των playoffs.

Η αποστολή της, πάντως, μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με τέσσερις βαθμούς. Στην κορυφή βρίσκεται η Βόρεια Ιρλανδία με οκτώ βαθμούς, ενώ δεύτερη ακολουθεί η Ουγγαρία με επτά, γεγονός που καθιστά τα δύο παιχνίδια καθοριστικά για τη συνέχεια.