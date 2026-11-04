ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο κόσμος της «Ένωσης» αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεχωριστή σημασία για τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον κόσμο της Ένωσης να παίρνει από νωρίς τη θέση του στις εξέδρες της Allwyn Arena.

Σχεδόν δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, το πέταλο της Original 21 είχε ήδη γεμίσει, με την ατμόσφαιρα να προμηνύει μια ξεχωριστή βραδιά. Η πρώτη μεγάλη εκδήλωση ενθουσιασμού από την εξέδρα είχε ως αποδέκτη τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός ακολούθησε την καθιερωμένη του συνήθεια, βγαίνοντας πρώτος στον αγωνιστικό χώρο. Αρχικά, έκανε την προσευχή του και ακολούθησε τη δική του ρουτίνα με συγκεκριμένα βήματα μέσα στο γήπεδο, εισέπραξε το θερμό χειροκρότημα των φίλων της ΑΕΚ.

Οι οπαδοί που βρίσκονταν ήδη στις εξέδρες αποθέωσαν τον προπονητή των «κιτρινόμαυρων», φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του και δίνοντάς του ένα ιδιαίτερα θερμό καλωσόρισμα πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.