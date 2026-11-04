Κόντης: «Δεν υπάρχουν κομβικά παιχνίδια, θέλουμε να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα»

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για μια απαιτητική ευρωπαϊκή αναμέτρηση απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά, με τον Χρήστο Κόντη να στέλνει το δικό του μήνυμα ενόψει του αγώνα, υπογραμμίζοντας πως οι ποδοσφαιριστές του γνωρίζουν τις δυσκολίες και είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.

Οι δηλώσεις του Κόντη:

Για το αν είναι κομβικό το παιχνίδι με την Χάποελ:

«Για μένα δεν υπάρχουν κομβικά παιχνίδια. Όλα είναι σημαντικά. Θέλουμε να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για να πάρουμε το ματς. Έχουμε αγωνιστεί με ομάδες τέτοιου επιπέδου, είμαστε πια έμπειροι, ξέρουμε τι χρειάζεται και θα μπούμε να κάνουμε καλό παιχνίδι και να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούμε».

Για το γεγονός πως γίνεται αγώνας στο Βουκουρέστι:

«Σίγουρα επηρεάζει τη γηπεδούχο ομάδα περισσότερο που δεν έχει τον κόσμο της. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να μάθεις να προσαρμόζεσαι. Σίγουρα θα λείψουν οι φωνές, σε ξυπνάνε, σε βάζουν σε άλλη διαδικασία. Αυτές όμως είναι οι συνθήκες και θα πρέπει εμείς να είμαστε συγκεντρωμένοι».

Για την ουσία του αποτελέσματος:

«Τα παιχνίδια σε κάνουν σοφότερο. Σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται τα λάθη, το έχουμε καταλάβει καλά και με τη Λεβερκούζεν και με τη Ρεν. Όλοι στην ομάδα ξέρουμε τη δυσκολία, ξέρουμε το πόσο χρειάζεται να είσαι συγκεντρωμένος. Μην ξεχνάμε πως παίζουμε με την πρωταθλήτρια Ισραήλ. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, που πρεσάρει, είναι επιθετική και πιστεύω πως θα γίνει πολύ ωραίο παιχνίδι με αρκετή τακτική. Είναι παιχνίδια που μας φέρνουν εμπειρίες, αλλά το κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιδιαιτερότητα».

Για την εικόνα που έχει για τη Χάποελ:

«Είναι επιθετική ομάδα, θέλει αν έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Πιέζει ψηλά με ένταση και θέλει να δημιουργεί προβλήματα στους αντιπάλους. Εμείς σκεφτόμαστε πως θα το αντιμετωπίσουμε και είμαι σίγουρος πως αύριο θα μπούμε στον αγώνα χωρίς φόβο, με αυτοπεποίθηση για το παιχνίδι μας και ελπίζουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».