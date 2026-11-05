Ζεσούς: «Ο Κριστιάνο θα παραμείνει για πάντα ένα είδωλο για την εθνική Πορτογαλίας»

Την απόφαση να ολοκληρώσει την παρουσία του στην Εθνική Πορτογαλίας ανακοίνωσε την Πέμπτη (05/11) ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ζόρζε Ζεσούς, τοποθετήθηκε για την απόφαση του Πορτογάλου άσου, μιλώντας με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την προσφορά και την προσωπικότητά του.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως με δική του πρωτοβουλία τοποθετήθηκε μια μεγάλη φωτογραφία του Ρονάλντο στον χώρο συγκέντρωσης της Εθνικής ομάδας, προκειμένου να αποτελεί σημείο αναφοράς και πρότυπο για τους υπόλοιπους διεθνείς.

Όσα είπε ο Ζεσούς:

«Ο Κριστιάνο είναι ένα παγκόσμιο είδωλο, ένα είδωλο για την Πορτογαλία και για την Εθνική ομάδα. Είναι ένας παίκτης που έχει προσφέρει τόσα πολλά στην Εθνική ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Αποτελεί πρότυπο για τους νέους Πορτογάλους, και οι περισσότεροι θαυμαστές του είναι νέοι.

Είχα την ευκαιρία να δουλέψω μαζί του για έναν χρόνο στην Αλ Νασρ. Επομένως, θα παραμείνει πάντα ένα είδωλο για την εθνική μας ομάδα, για τον λαό μας και για την ιστορία της εθνικής μας ομάδας.

Φρόντισα να τοποθετηθεί μια μεγάλη φωτογραφία του στον χώρο συγκέντρωσής μας, ώστε όλοι οι νεαροί παίκτες, αλλά και οι συμπαίκτες του, με τους οποίους περνάμε καθημερινά χρόνο σε αυτόν τον χώρο, να τον έχουν ως πρότυπο.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια απόφαση που ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Είχαμε ήδη την ευκαιρία να συζητήσουμε γι’ αυτό πριν από την ανακοίνωση της πρώτης αποστολής. Του ζήτησα να παραμείνει, να συνεχίσει μαζί μου, καθώς τον χρειαζόμουν στο πλευρό μου, αλλά οφείλω να αποδεχτώ την απόφασή του. Ωστόσο, θα βρίσκεται πάντα στις καρδιές των Πορτογάλων και της εθνικής ομάδας. Δεν υπάρχει αμφιβολία: θα παραμείνει για πάντα ένα είδωλο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου».