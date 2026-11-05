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Τιμωρία της FIFA στον Πανσερραϊκό: Διπλό μεταγραφικό ban για τα «λιοντάρια»

Με διπλή ποινή απαγόρευσης μεταγραφών τιμώρησε τον Πανσερραϊκό η FIFA, λόγω οφειλών σε πρώην ποδοσφαιριστές του συλλόγου.

Τιμωρία της FIFA στον Πανσερραϊκό: Διπλό μεταγραφικό ban για τα «λιοντάρια»
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Νέα προβλήματα προέκυψαν για τον Πανσερραϊκό, καθώς μετά την αφαίρεση βαθμών που του έχει επιβληθεί για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνα κόντρα στον Βόλο, η FIFA επέβαλε δύο επιπλέον απαγορεύσεις μεταγραφών στον σύλλογο, εξαιτίας οικονομικών εκκρεμοτήτων προς πρώην εργαζομένους.

Συγκεκριμένα, η πρώτη ποινή επιβλήθηκε στις 3 Νοεμβρίου και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την εξόφληση της οφειλής, ενώ η δεύτερη ανακοινώθηκε μία ημέρα αργότερα και προβλέπει απαγόρευση μεταγραφών για τις τρεις επόμενες μεταγραφικές περιόδους.

Υπενθυμίζεται πως το περασμένο καλοκαίρι η ΠΑΕ είχε προχωρήσει σε μεταγραφικές προσθήκες παρά την ύπαρξη ban, τα οποία στη συνέχεια διευθέτησε. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχουν ανοίξει νέα μέτωπα, καθώς πρώην ποδοσφαιριστές του συλλόγου προσέφυγαν στη FIFA διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους.

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