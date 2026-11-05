Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια 84-65: Σαν σε... προπόνηση η ομάδα του Σάρας στο ντεμπούτο του Πάουελ

Η Φενέρμπαχτσε κυριάρχησε απέναντι στη Μπασκόνια και πήρε άνετη νίκη με 84-65 στην Κωνσταντινούπολη, για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Κάπως έτσι, οι Τούρκοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 7-3, την ώρα που οι Βάσκοι συνεχίζουν την απογοητευτική τους πορεία, μετρώντας μόλις μία νίκη σε δέκα παιχνίδια.

Στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση, ο Ντουάιτ Πάουελ κατέγραψε 3 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 14' λεπτά, ενώ πρώτος σκόρερ για το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναδείχθηκε ο Χόρτον-Τάκερ με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Στον αντίποδα, ο Φαρίντ βρέθηκε σε καλή ημέρα με double-double 10 πόντων και 15 ριμπάουντ, με τους Στιούαρτ και Σίμονς να πετυχαίνουν από 12 πόντους έκαστος.

Στα του ματς, οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο από το πρώτο δεκάλεπτο, όταν με ένα εντυπωσιακό σερί 11-0 μετέτρεψαν το 16-17 σε 27-17, κλείνοντας την περίοδο στο +15 (33-18). Η εικόνα δεν άλλαξε στη συνέχεια, με τη Φενέρ να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη διαφορά και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 20 πόντων για το 52-32.

Η Μπασκόνια δεν κατάφερε να βγάλει ουσιαστική αντίδραση μετά την ανάπαυλα, με τους Τούρκους να διατηρούν με άνεση τον έλεγχο και να φτάνουν μέχρι και στο +30 (79-49) στην τέταρτη περίοδο.

Το υπόλοιπο της αναμέτρησης είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη Φενέρ να φτάνει χωρίς κανένα πρόβλημα στο ροζ φύλλο αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 33-18, 52-32, 63-41, 84-65

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