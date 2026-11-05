CONFERENCE LEAGUE · Παναθηναϊκός · ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Άμεση απάντηση με Αλμέιδα (Video) ONSPORTS TEAM 05 Νοεμβρίου 2026, 23:03 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν μετά από κόρνερ στο 44' Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Γκολ Europa Conference League COMMENTS LATEST NEWS 00:46 EUROPA LEAGUE Κόντης: «Ένα τεράστιο αποτέλεσμα, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» 00:44 CONFERENCE LEAGUE Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Τα highlights από το 3/3 του «τριφυλλιού» στο Conference League 00:35 CONFERENCE LEAGUE Καλάμπρια: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το γκολ που πέτυχα, θέλω να είμαστε μέσα στην πρώτη οκτάδα» 00:34 CONFERENCE LEAGUE Νίστρουπ: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια - Θέλουμε να μπούμε στην οκτάδα» 00:25 EUROPA LEAGUE Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Τα highlights από το μεγάλο διπλό του «Ομίλου» στο Βουκουρέστι (vid) 00:21 CONFERENCE LEAGUE Ταμπόρδα: «Μια νίκη που την αξίζαμε» 00:17 EUROPA LEAGUE Βαθμολογία Europa League: Σπουδαίο «διπλό» της Φερεντσβάρος κόντρα στη Μίλαν, έκτος ο Ολυμπιακός 00:10 CONFERENCE LEAGUE Conference League: Στη δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός μετά το 3/3 - Πέρασε από τη Μαδρίτη η Μπράιτον 23:57 EUROPA LEAGUE Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2: Με Φούντα και Πούγγουρα υπέταξε τους Ισραηλινούς 23:56 CONFERENCE LEAGUE Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1: Τρία στα τρία με περιττό άγχος 23:55 CONFERENCE LEAGUE Η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League 23:47 EUROPA LEAGUE Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Άπιαστη βολίδα του Φούντα και 2-0 οι Κρητικοί (Video) ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ