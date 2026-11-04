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ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το μεγάλο ραντεβού του Champions League

Δείτε την ενδεκάδα της ΑΕΚ για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το μεγάλο ραντεβού του Champions League
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Η «Ένωση», η οποία προέρχεται τις δύο διαδοχικές ήττες στην Αγγλία από τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι, υποδέχεται τη «βαίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδας, η οποία παρατάσσεται με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς τη θέση των Ζουμπκόφ, Βιτάλις, Μαρίν και Βάργκα, πήραν οι Κοϊτά, Αριάγκα, Κάιρινεν και Γκατσίνοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός επιλέγει το 4-4-2, με τον Μπρινιόλι να διατηρεί τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. Ο Στρακόσα βρίσκεται ξανά στην αποστολή της ΑΕΚ, αλλά ξεκινά από τον πάγκο.

Στην άμυνα, από τα δεξιά προς τα αριστερά, θα αγωνιστούν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής το δίδυμο αποτελούν οι Κάιρινεν και Αριάγκα, ενώ οι Μάγερ και Κοϊτά θα καλύψουν τις δύο πλευρές. Στην επίθεση, ο Γιόβιτς θα έχει τον Γκατσίνοβιτς σε περιφερειακό ρόλο.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κοϊτά, Κάιρινεν, Αριάγκα, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Ζούμπκοφ, Μαρίν, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Βιτάλις, Ζίνι

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