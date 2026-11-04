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Παναθηναϊκός: Νέα νίκη επί της CSM Βουκουρεστίου και πρόκριση στις «32» του CEV Challenge Cup

Τα «φίνια κορίτσια» νίκησαν και στη Ρουμανία και πήραν μεγάλη πρόκριση.

Παναθηναϊκός: Νέα νίκη επί της CSM Βουκουρεστίου και πρόκριση στις «32» του CEV Challenge Cup
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Την πρόκριση στους «32» του CEV Challenge Cup εξασφάλισε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, καθώς επικράτησε με 3-1 σετ της CSM Βουκουρεστίου και στη Ρουμανία, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της και στη δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, με τη Γουάιτ να οδηγεί τις «πράσινες» σε γρήγορο προβάδισμα πέντε πόντων (1-6).

Οι γηπεδούχες, ωστόσο, αντέδρασαν, ισοφάρισαν και πέρασαν μπροστά με 13-12. Στη συνέχεια, η CSM Βουκουρεστίου ξέφυγε με 20-17. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 23-22, όμως το λάθος της Ορβόσοβα έδωσε την ευκαιρία στις Ρουμάνες να κατακτήσουν το πρώτο σετ με 25-22.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο σετ, με την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι να παίρνει από νωρίς τον έλεγχο. Το αρχικό 3-7 έδωσε σημαντικό προβάδισμα στις φιλοξενούμενες, ενώ η Παπαγεωργίου ανέβασε τη διαφορά στο +6 (7-13). Οι «πράσινες» διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος και έφτασαν με άνεση στην ισοφάριση, επικρατώντας με 17-25.

Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του και πήρε το προβάδισμα με 8-11. Ο άσος της Ηλιοπούλου έφερε τις φιλοξενούμενες στο +5 (12-17), με την CSM Βουκουρεστίου να επιχειρεί να αντιδράσει και να μειώνει σε 15-17.

Η προσπάθειά της, όμως, δεν είχε συνέχεια, καθώς οι «πράσινες» απάντησαν με ένα εντυπωσιακό σερί 8-0, διαμορφώνοντας το 15-25 και «κλειδώνοντας» τη νίκη με 3-1 σετ και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

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Παναθηναϊκός: Νέα νίκη επί της CSM Βουκουρεστίου και πρόκριση στις «32» του CEV Challenge Cup

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