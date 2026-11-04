EUROPA LEAGUE · Ολυμπιακός · Ρεν Ρεν - Ολυμπιακός: Ενός λεπτού σιγή για τον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ ONSPORTS TEAM 04 Νοεμβρίου 2026, 17:42 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Οι δύο ομάδες τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Ισπανού επιθετικού Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Europa League UEFA Europa League Ρεν - Ολυμπιακός COMMENTS LATEST NEWS 19:03 EUROPA LEAGUE Σιέλης: «Πρέπει να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα, ξέρουμε τις δυνατότητές μας» 18:57 ΜΠΑΣΚΕΤ LIVE Προμηθέας - Οπάβα: Για το FIBA Europe Cup 18:53 EUROPA LEAGUE Κόντης: «Δεν υπάρχουν κομβικά παιχνίδια, θέλουμε να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα» 18:51 ΜΠΑΣΚΕΤ LIVE Σομπατέλι - ΑΕΚ: Για το Basketball Champions League 18:35 CHAMPIONS LEAGUE ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Με επίθεση «φωτιά» η «βασίλισσα» | Η ενδεκάδα του Μουρίνιο 18:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΟΚ Κ19 - Ζρίσνκι: Τα highlights από τη νίκη του Δικεφάλου 18:30 CHAMPIONS LEAGUE ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το μεγάλο ραντεβού του Champions League 18:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Στο διοικητικό συμβούλιο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ράφα Ναδάλ 18:22 CHAMPIONS LEAGUE LIVE ΑΕΚ - Ρεάλ Μ.: Το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού της «Ένωσης» με σχολιασμό από τη Νέα Φιλαδέλφεια 18:10 EUROPA LEAGUE Προπονητής Μπερ Σεβά: «Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στον ΟΦΗ» 17:58 GREEK BASKET LEAGUE Πρόστιμο 20.000 ευρώ στο Περιστέρι από τη ΔΕΑΒ 17:57 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός: Νέα νίκη επί της CSM Βουκουρεστίου και πρόκριση στις «32» του CEV Challenge Cup ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ