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Προπονητής Μπερ Σεβά: «Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στον ΟΦΗ»

Χωρίς ξεκάθαρο φαβορί χαρακτήρισε την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ ο προπονητής της Χάποελ Μπερ Σεβά, Ραν Κοζούχ, υπογραμμίζοντας πως η ελληνική ομάδα διαθέτει ταχύτητα και επιθετική φιλοσοφία.

Προπονητής Μπερ Σεβά: «Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στον ΟΦΗ»
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Ισορροπημένη και αμφίρροπη περιμένει την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ ο προπονητής της Χάποελ Μπερ Σεβά, Ραν Κοζούχ, όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων.

Οι δηλώσεις του Κοζούχ:

«Πετύχαμε πέντε γκολ στα δύο τελευταία παιχνίδια, κάποιες φορές παίρνουμε τις νίκες, κάποιες άλλες όμως είμαστε πολύ χαρούμενοι με την εικόνα της ομάδας. Δεν υπάρχουν φαβορί στο παιχνίδι, οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη και τους τρεις βαθμούς».

Για τον ΟΦΗ:

«Έχουμε δει όλα τα παιχνίδια του ΟΦΗ στην Ευρώπη, έχουμε διαπιστώσει πως είναι μια ομάδα που επιτίθεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί».

Για τη διαφορά θερμοκρασίας Ισραήλ και Ρουμανίας:

«Υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ρουμανία όμως πρέπει να προσαρμοστούμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες».

Οι δηλώσεις του αρχηγού της Χάποελ Μιγκέλ Βίτορ:

«Γίνεται πολύ καλή δουλειά, είναι εντελώς διαφορετικά από όταν έπαιζα στον ΠΑΟΚ. Ο ΟΦΗ αντιμετώπισε τρεις δύσκολους αντιπάλους στην Ευρώπη όπου είχε πολύ καλή παρουσία και γνωρίζουμε πως πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ για να πάρουμε τη νίκη».

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