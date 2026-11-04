· Περιστέρι

Πρόστιμο 20.000 ευρώ στο Περιστέρι από τη ΔΕΑΒ

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στο Περιστέρι, εξαιτίας πανό που αναρτήθηκε από τους φιλάθλους της ομάδας στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Μαρούσι.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ στο Περιστέρι από τη ΔΕΑΒ
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Το Περιστέρι θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 20.000 ευρώ, έπειτα από απόφαση της ΔΕΑΒ για πανό που αναρτήθηκε από τους οπαδούς του κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Μαρούσι, στο πλαίσιο της Stoiximan GBL.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ:

«Αφού έλαβε υπόψη της,

α) το Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

γ) το βιντεοληπτικό υλικό από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

από τα οποία προκύπτει ότι, με την έναρξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΣ – ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ, στις 24/10/2026, στο Κ.Γ. Περιστερίου, για την 4η αγωνιστική της Α΄ φάσης του πρωταθλήματος Stoiximan GBL, περιόδου 2026/2027, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας ανάρτησαν πανό με πολιτικό – ιδεολογικό χαρακτήρα και με εξυβριστικό περιεχόμενο,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 58/2026 Απόφασή της, σε βάρος της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑE», διοικητικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).

Εφαρμογή άρθρου 41 παρ.6α του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 5085/2024».

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