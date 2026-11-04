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Στο διοικητικό συμβούλιο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ράφα Ναδάλ

Nέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ράφα Ναδάλ 

Στο διοικητικό συμβούλιο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ράφα Ναδάλ
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Η Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη σημερινή (4/11) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της συμφώνησε να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των Μελών την επικύρωση του διορισμού του Ραφαέλ Ναδάλ, μέλους με αριθμό 67.778 των «Μερένγκες», ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο 40χρονος κάτοχος 22 Grand Slam και θρύλος του τένις, Ράφα Ναδάλ, δεν έκρυψε ποτέ τα αισθήματά του για τη «βασίλισσα», με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να του... ανοίγει τον δρόμο για την παρουσία του στη διοίκηση της ομάδας ποδοσφαίρου.

Στη σχετική ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρεται:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ρεάλ Μαδρίτης, σε συνεδρίασή του σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, αποφάσισε να θέσει προς επικύρωση στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων Μελών τον διορισμό του Ραφαέλ Ναδάλ Παρέρα -μέλους του συλλόγου μας με αριθμό 67.778- ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ, επίτιμο μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του αθλητισμού και έναν από τους πιο αξιοθαύμαστους και αναγνωρίσιμους Ισπανούς αθλητές παγκοσμίως.

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης και για όλους τους φιλάθλους της ομάδας, αποτελεί πηγή μεγάλης υπερηφάνειας το γεγονός ότι μια προσωπικότητα του δικού του αθλητικού και ανθρώπινου βεληνεκούς -ένα σημείο αναφοράς για τον ισπανικό και τον παγκόσμιο αθλητισμό- εντάσσεται στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, συμβάλλοντας, από αυτή τη θέση ευθύνης, στο παρόν και το μέλλον του συλλόγου μας.

Με ένα εξαιρετικό ρεκόρ 92 ατομικών τίτλων -συμπεριλαμβανομένων 22 τίτλων Grand Slam, 2 χρυσών Ολυμπιακών μεταλλίων και 5 κατακτήσεων του Davis Cup με την Ισπανία- καθώς και έχοντας βρεθεί στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Ραφαέλ Ναδάλ έχει διαγράψει μια θρυλική αθλητική πορεία. Ωστόσο, η προσωπικότητά του αντιπροσωπεύει πολλά περισσότερα από τις επιτυχίες του: το ταλέντο του, η διαρκής επιδίωξή του για βελτίωση, η ικανότητά του για θυσίες, το ανταγωνιστικό του πνεύμα, η ταπεινότητά του, ο σεβασμός προς τους αντιπάλους και τους συμπαίκτες του, καθώς και η προσήλωσή του στην αλληλεγγύη, τον καθιστούν πρότυπο τόσο εντός όσο και εκτός των αγωνιστικών χώρων.

Όλες αυτές οι αξίες αποτελούν μέρος της ταυτότητας της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ραφαέλ Ναδάλ τις έχει εκπροσωπήσει και υπερασπιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της αθλητικής του πορείας, αποτελώντας πρότυπο για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

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