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ΠΑΟΚ Κ19 - Ζρίσνκι 3-0: Κυριάρχησε στην Τούμπα και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Youth League

Με κυριαρχική εμφάνιση και τρία γκολ στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 της Ζρίνσκι και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Youth League.

ΠΑΟΚ Κ19 - Ζρίσνκι 3-0: Κυριάρχησε στην Τούμπα και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Youth League
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Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης απέναντι στη Ζρίνσκι, καθώς επικράτησε με 3-0 στην Τούμπα και εξασφάλισε με εμφατικό τρόπο την πρόκρισή του στον τρίτο γύρο του Youth League.

Ο Δικέφαλος μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο 6ο λεπτό πήρε το προβάδισμα. Ο Χαλδέζος έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Σούβλατζης δεν κατάφερε να νικήσει τον Μπόγκνταν στην πρώτη προσπάθεια, όμως ο Μπέρδος πήρε το ριμπάουντ και σε κενή εστία έγραψε το 1-0.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν, δημιουργώντας διαδοχικές ευκαιρίες, ωστόσο ο τερματοφύλακας της Ζρίνσκι πραγματοποίησε αρκετές σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας το σκορ σε χαμηλά επίπεδα μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε μόλις μία τελική για να βρει ξανά δίχτυα. Στο 52', ο Κάνιος έβγαλε εξαιρετική βαθιά μπαλιά και ο Αρετής με γυριστή κεφαλιά έκανε το 2-0, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στην επικράτηση του Δικεφάλου.

Η ομάδα του Ομάρ Ελ Καντουρί συνέχισε να έχει τον έλεγχο και να αναζητά περισσότερα γκολ. Τελικά, το τρίτο τέρμα ήρθε στο 80ο λεπτό, όταν ο Χαλδέζος εκτέλεσε υποδειγματικά κόρνερ και ο Ματέρα με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι διαμόρφωσε το 3-0.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τη Ζρίνσκι να χάνει την ευκαιρία να πετύχει το γκολ της τιμής, καθώς ο Αράποβιτς αστόχησε σε πέναλτι στο 90'.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην επόμενη πρόκληση, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χοφενχάιμ στον 3ο γύρο. Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 25 Νοεμβρίου στη Γερμανία, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 9 Δεκεμβρίου στην Τούμπα.

ΠΑΟΚ - Ζρίνσκι 3-0 (6-1)

Γκολ: 6' Μπέρδος, 52' Αρετής, 80' Ματέρα.

Διαιτητής: Ματέο Μπούσκετς Φερέρ (Ισπανία)

ΠΑΟΚ (Ομάρ Ελ Καντουρί): Μπελερής, Ψυρούκης, Κοσίδης, Αυγητίδης, Κυριαζίδης, Γκιόκα, Κάνιος, Χαλδέζος, Αρετής, Μπέρδος, Σούβλατζης

ΖΡΙΝΣΚΙ: (Ντάλιμπορ Τσβιτάνοβιτς): Μπόγκνταν, Κνέζεβιτς, Αντούνοβιτς, Αλπέζα, Τζούριτς, Ροντρίγκες, Βούγιοβιτς, Πομπλέτε, Χρνγιτς, Σούνιτς, Αράποβιτς.

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