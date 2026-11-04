Παναθηναϊκός: «Το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός όργανο, άρα… ο αστυνομικός είναι μπουζούκι»

Με νέα ανακοίνωση, σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, τοποθετήθηκε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, απαντώντας στις κινήσεις και τις τοποθετήσεις της πλευράς του Ολυμπιακού.

Οι «πράσινοι» επέλεξαν να δώσουν τη δική τους απάντηση παραθέτοντας αριθμούς, ενώ δεν έλειψε και η αναφορά στη γνωστή «παροιμία».

Μέσα από την ανακοίνωσή τους, άφησαν «αιχμές» για την προσπάθεια που γίνεται από τον Ολυμπιακό και τους ανθρώπους του να μετατοπιστεί η συζήτηση και να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός ονομάζεται όργανο, άρα… ο αστυνομικός είναι μπουζούκι.

Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις σπασμωδικές ανακοινώσεις του Ολυμπιακού που ξεκίνησαν προχθές με κεντρικό θέμα τα 100.000 ευρώ από τη ΓΓΑ, και η κατάληξή τους ήταν να μας διαβάζουν τι πανό κρεμάνε οι οπαδοί μας.

Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις σπασμωδικές ανακοινώσεις του Ολυμπιακού που ξεκίνησαν προχθές με κεντρικό θέμα τα 100.000 ευρώ από τη ΓΓΑ, και η κατάληξή τους ήταν να μας διαβάζουν τι πανό κρεμάνε οι οπαδοί μας.

Αλήθεια, δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι οι αθλητές, οι προπονητές και οι αθλήτριές σας διαχρονικά εκθειάζουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την παρουσία του στα ερασιτεχνικά τμήματα;

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως το άγχος και την πρεμούρα σας για τη γιγάντωση του Παναθηναϊκού μέσω των νέων εγκαταστάσεων. Ωστόσο, και αυτές έγιναν με απόλυτη νομιμότητα, βάσει νόμων και προεδρικών διαταγμάτων.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες σας προς την Πολιτεία για δήθεν σκάνδαλα αθέμιτου ανταγωνισμού, τα λόγια στερεύουν…

Αν οι Σύλλογοι έπρεπε να παίρνουν εγκαταστάσεις με βάση τους τίτλους τους, τότε ο Παναθηναϊκός των 1.898 τίτλων θα έπρεπε να έχει στην κατοχή του όλα τα γήπεδα της Αττικής.

Διερωτάστε, μάλιστα, αν δικαιούται ο Παναθηναϊκός κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων. Ένας Σύλλογος που μετρά 160 επίσημους τίτλους στον Υγρό Στίβο, αποτελεί μόνιμο τροφοδότη των Εθνικών ομάδων και διαθέτει 800 ενεργούς αθλητές και αθλήτριες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται Ολυμπιονίκες, καθώς και κάτοχοι χρυσών μεταλλίων σε Πανευρωπαϊκά και ασημένιων σε Παγκόσμια πρωταθλήματα αρτιμελών και ΑμεΑ.

Υ.Γ. 1: Οι δικοί μας ομαδικοί τίτλοι από το 2010 ανέρχονται σε 469 και την τελευταία διετία σε 112. Τώρα, το τι μετράτε εσείς ως τίτλους και τι λίστες φτιάχνετε με ομάδες του εξωτερικού που αγνοούν την ύπαρξή σας, μόνο εσείς το ξέρετε.

Υ.Γ. 2: Οι τίτλοι που έχουν κερδηθεί "στα χαρτιά" είναι καλά γνωστοί στην ελληνική αθλητική κοινωνία».