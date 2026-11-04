ΑΕΚ: Με Νόλεϊ και Γουίλιαμς απέναντι στη Σομπατέλι η Ένωση

Την επιστροφή της στις νίκες θα επιδιώξει η ΑΕΚ στην Ουγγαρία, όπου αντιμετωπίζει τη Σομπατέλι στις 19:00, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League.

Η Ένωση ταξίδεψε με μία απουσία, καθώς ο Γάιος Σκορδίλης δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα λόγω προβλήματος στο πόδι.

Αντίθετα, ευχάριστα είναι τα νέα για τον τεχνικό της ΑΕΚ όσον αφορά τους Λάντερς Νόλεϊ και Ντέρικ Γουίλιαμς. Αμφότεροι δεν αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση με τους Βίκος Falcons, ωστόσο συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην 11άδα για το κρίσιμο παιχνίδι στην Ουγγαρία.

Αναλυτικά η 11άδα της ΑΕΚ κόντρα στη Σομπατέλι: Μπράουν, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Γουίλιαμς, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης.