Μουκουντί: «Παίζουμε πάντα για τη νίκη - Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό»

Η ΑΕΚ κινείται σε ρυθμούς Ρεάλ Μαδρίτης, αφού υποδέχεται τη «Βασίλισσα» στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League σε μια ιστορική αναμέτρηση.

Ο Αρόλντ Μουκουντί, εκ των αρχηγών της «Ένωσης» μίλησε στην κάμερα του «AEK TV» για την αναμέτρηση απέναντι στους «μερένχες», τονίζοντας πως η ΑΕΚ παίζει πάντα για τη νίκη ανεξαρτήτως της δυναμικής του αντιπάλου, ενώ σχολίασε και το γεγονός πως πρόκειται για το 100ο παιχνίδι της ομάδας στο νέο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Είναι αυτό ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της καριέρας σου;, Ισως το σημαντικότερο;

«Το σημαντικότερο; Δεν ξέρω. Δε νομίζω. Αλλά φυσικά ίσως ένα από τα σπουδαία ματς από άποψη κύρους. Θα είναι καταπληκτικό να παίξουμε απέναντι σε αυτόν τον σύλλογο. Ολοι γνωρίζουμε αυτόν τον σύλλογο. Παίζουμε παιχνίδι κάθε παιχνίδι για να κερδίσουμε. Είμαστε ανταγωνιστικοί. Επομένως, φυσικά θέλουμε να κερδίσουμε αύριο (σ.σ σήμερα)».

Αρα, ο βασικός στόχος για το ματς με τη Ρεάλ είναι να παίξετε για τη νίκη;

«Φυσικά, είμαστε ανταγωνιστικοί. Ειδικά όταν παίζεις εδώ, στην ΑΕΚ, σε αυτό το γήπεδο, παίζεις για τη νίκη. Παίζεις για να κερδίσεις κάθε παιχνίδι και δεν έχει σημασία ποιος είναι ο αντίπαλός σου. Θα παίξουμε για τη νίκη. Φυσικά, παίζουμε απέναντι σε έναν σπουδαίο σύλλογο, έναν από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, αλλά θα αγωνιστούμε με την ίδια νοοτροπία όπως πάντα».

Θα είναι το 100ο παιχνίδι στην ιστορία του γηπέδου μας. Εσύ βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια εδώ. Εχεις αγωνιστεί σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Ποιο είναι το σημαντικότερο παιχνίδι από αυτά τα 100;

«Για να είμαι ειλικρινής, για μένα είναι το πρώτο. Το πρώτο. Αλλά μιλάω για τον εαυτό μου. Γιατί θυμάμαι ότι ήταν η πρώτη χρονιά και θυμάμαι τον τρόπο που παίξαμε, τον τρόπο που κερδίσαμε, την ατμόσφαιρα. Γνωρίζω τους φιλάθλους. Γι' αυτό και ξέρω ότι στον αγώνα με τη Ρεάλ θα είναι καταπληκτικοί ξανά. Και ναι φυσικά το αξίζουν. Και είμαι χαρούμενους γι' αυτούς. Φυσικά, θα παλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για χάρη τους».

Τα τελευταία αποτελέσματα δεν ήταν και τόσο καλά. Είναι μια καλή ευκαιρία για εσάς να αλλάξετε την κατάσταση;

«Φυσικά, είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. Επομένως, είναι ιδανικό, όπως λες, για να αλλάξουμε την κατάσταση. Αλλά είμαστε συγκεντρωμένοι στους εαυτούς μας. Και γνωρίζουμε ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα αντιμετωπίσουμε τον Λεβαδειακό. Στη συνέχεια έχουμε και την διακοπή, ώστε να ανανεωθούμε και να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Φυσικά, όταν είσαι ανταγωνιστικός, δεν θέλεις να χάνεις. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αλλάξουμε την κατάσταση. Αλλά η σεζόν είναι μεγάλη. Θυμάμαι ότι και την περυσινή σεζόν, αυτή την περίοδο βρισκόμασταν στην ίδια κατάσταση.

Οπως είπαμε και πριν στα αποδυτήρια πιστεύω πάρα πολύ στους συμπαίκτες μου σε αυτή την ομάδα και σε αυτόν τον σύλλογο. Εχουμε μια καλή ομάδα, με σπουδαία ποιότητα, πάρα πολλή ποιότητα. Και φυσικά, θα αλλάξουμε την κατάσταση».

Ξέρεις ότι οι φίλαθλοι είναι λίγο ανήσυχοι εξαιτίας των τελευταίων αποτελεσμάτων, θα ήθελες να τους στείλεις ένα μήνυμα;

«Ναι, είμαστε συγκεντρωμένοι όπως πάντα. Φυσικά, απέναντι στη Ρεάλ θα παλέψουμε. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Και είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι, στην Κυριακή και σε ό,τι ακολουθήσει μετά τη διακοπή. Και δεν τα παρατάμε ποτέ. Ποτέ».