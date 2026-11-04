Ρεν - Ολυμπιακός: Το πανό διαμαρτυρίας των Γάλλων κατά της UEFA και των τηλεοπτικών παρόχων (Pic)

Με ένα πανό διαμαρτυρίας, οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρεν καταγγέλλουν την UEFA και τα τηλεοπτικά δίκτυα για τον ορισμό της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό για το Europa League.

Συγκεκριμένα, οι «RCK» πριν το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» έστειλαν ηχηρό μήνυμα κατά της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας και των τηλεοπτικών παρόχων, αναρτώντας πανό που έγραφε: «Αυτή η σιωπή σάς προσφέρεται από την UEFA και τους τηλεοπτικούς της παρόχους».

Οι Γάλλοι φίλαθλοι εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους για την αλλαγή και την ώρα διεξαγωγής που εξυπηρετούν τα τηλεοπτικά συμφέροντα.