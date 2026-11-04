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Ρεν - Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις οι Γάλλοι στην ενδεκάδα - Οι επιλογές του Εζ

Τις επιλογές του για τον αγώνα Ρεν – Ολυμπιακός ανακοίνωσε ο κόουτς της γαλλικής ομάδας, Φρανκ Εζ. 

Ρεν - Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις οι Γάλλοι στην ενδεκάδα - Οι επιλογές του Εζ
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Ο τεχνικός ηγέτης της Ρεν δεν θα προχωρήσει σε κάποια… έκπληξη, αφού διατηρεί το 5-3-2 με τον Σαμπά να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια.

Στο δεξί άκρο θα είναι ο Ρέινολντς, με τον Νατζιντά στα αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Ρουάλ, Κρέσγουελ και Ολιβέιρα.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Σιμάνσκι, Τομσόν και Καμαρά, ενώ στην επίθεση, το δίδυμο θα αποτελείται από τους Ντιά και Αλ Τααμάρι.

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