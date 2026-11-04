Νίστρουπ στους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας για μία ακόμα φορά» (vid)

Τη στήριξη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού ζήτησε ο Τζέικομπ Νίστρουπ ενόψει της αναμέτρησης με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, απευθύνοντας κάλεσμα για δυναμική παρουσία στις εξέδρες του ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Πέμπτη (5/11, 22:00) τη βουλγαρική ομάδα, στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι τους πριν από τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Στο διάστημα που απομένει, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα.

Ο Δανός τεχνικός θέλει τον κόσμο στο πλευρό της ομάδας, λίγες ημέρες μετά την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν περίπου 40.000 φίλοι του Τριφυλλιού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Η παρουσία τους και η ένθερμη υποστήριξη αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι της βραδιάς, με τον Νίστρουπ να επιθυμεί ανάλογη εικόνα και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Νίστρουπ

«Καλησπέρα σε όλους τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, οπότε θα κάνω αρκετό καιρό να σας δω μετά τον αγώνα της Πέμπτης. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας για μία ακόμα φορά.

Να μας βοηθήσετε και να δώσετε ώθηση στην ομάδα για μία ακόμα νίκη. Περιμένω να σας δω αύριο στο γήπεδο».