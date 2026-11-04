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Ρεν - Ολυμπιακός: Με εκπλήξεις για το 4/4 στο Europa League - Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την απαιτητική «μάχη» του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεν στο «Roazhon Park» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League (04/11, 17:30).

Ρεν - Ολυμπιακός: Με εκπλήξεις για το 4/4 στο Europa League - Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεν στο «Roazhon Park» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους Πειραιώτες να στοχεύουν σε ακόμα μια νίκη που θα τους φέρει πιο κοντά στην οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στη Βρετάνη, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα, με τον Βάσκο τεχνικό να παρατάσσει τους «ερυθρόλευκους» με αρκετές εκπλήξεις.

Συγκεκριμένα, θέση βασικού κάτω από τα γκολπόστ θα πάρει ο Ορτέγκα, με τους Σάλιακα, Ρέτσο, Κάρμο και Μπρούνο να συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Πουέρτα και Έσε θα είναι το δίδυμο στο κέντρο, με τους Μπέιλι, Φορτούνη και Σα να κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γκονζάλες.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο, Πουέρτα, Έσε, Μπέιλι, Φορτούνης, Σα, Γκονζάλες

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