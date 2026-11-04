EuroLeague: Στην Κύπρο οι εντός έδρας αγώνες της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής για τις εντός έδρας αναμετρήσεις της Μακάμπι Τελ Αβίβ 

EuroLeague: Στην Κύπρο οι εντός έδρας αγώνες της Μακάμπι Τελ Αβίβ
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Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αλλάζει ξανά «σπίτι» για τους εντός έδρας αγώνες της στη Euroleague και από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται επί Κυπριακού εδάφους στις αναμετρήσεις που έχει οριστεί ως γηπεδούχος.

Οι αγώνες της Ισραηλινής ομάδας θα διεξάγονται πλέον στο «Σπύρος Κυπριανού», με το ποδαρικό να γίνεται στην αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Επομένως οι αναμετρήσεις απέναντι σε Ολυμπιακό (17 Νοεμβρίου) και Παναθηναϊκό (7 Ιανουαρίου) θα διεξαχθούν επί Κυπριακού εδάφους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η Euroleague Basketball ενέκρινε μια εναλλακτική έδρα για τη Maccabi Rapyd Tel Aviv, όπου η ομάδα θα διεξάγει τους εντός έδρας αγώνες της για τη σεζόν 2026-27, μέχρι νεωτέρας. Η Maccabi Rapyd Tel Aviv θα δίνει όλους τους εντός έδρας αγώνες της στο «Spyros Kyprianou Arena» στη Λεμεσό της Κύπρου, ξεκινώντας από την αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου εναντίον της Hapoel IBI Tel Aviv.

Οι ισραηλινές ομάδες αγωνίζονται επί του παρόντος σε εναλλακτικές έδρες, λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των παικτών, του προσωπικού των ομάδων και των φιλάθλων.

Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και να βρίσκεται σε επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις θα ανακοινωθούν, εφόσον η κατάσταση στην περιοχή επιστρέψει στην ομαλότητα”.

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