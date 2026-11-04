· Μπάγερν Μονάχου

Στην τρίτη θέση all time συμμετοχών στο Champions League ο Νόιερ

Ο Νόιερ παράλληλα κατέρριψε το ρεκόρ συμμετοχών που κατείχε ο πρώην συμπαίκτης του, Τόμας Μίλερ

Στην τρίτη θέση all time συμμετοχών στο Champions League ο Νόιερ
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Ρεκόρ συμμετοχών κατέγραψε ο «γερόλυκος» Μάνουελ Νόιερ στην εκτός έδρας νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 2-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς έφτασε τις 164 συμμετοχές στη διοργάνωση και ξεπέρασε τους Λιονέλ Μέσι και Τόμας Μίλερ, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης της UEFA.

Ο 40χρονος διεθνής τερματοφύλακας πραγματοποίησε την 164η εμφάνισή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, καταρρίπτοντας το γερμανικό ρεκόρ συμμετοχών που κατείχε ο πρώην συμπαίκτης του, Τόμας Μίλερ, με 163 αγώνες.

Συνάμα, ξεπέρασε και τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κι αυτός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Champions League με 163 συμμετοχές, και βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση όλων των εποχών. Μπροστά του βρίσκονται μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 183 εμφανίσεις και ο Ίκερ Κασίγιας με 177.

Ο Νόιερ επίσης διατήρησε ανέπαφη την εστία του απέναντι στην Ατλέτικο, έφτασε τους 64 αγώνες χωρίς να δεχθεί γκολ, διευρύνοντας το απόλυτο ρεκόρ των τερματοφυλάκων στην ιστορία του Champions League.

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