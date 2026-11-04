To «720» dunk βάζει ακόμα κάτω κάθε Διαγωνισμό Καρφωμάτων του ΝΒΑ

Μια εποχή όλοι έλεγαν πως ο τύπος που μετέτρεψε έναν απλό αιφνιδιασμό σε ένα από τα θαύματα του μπάσκετ για χάρη ενός αγώνα επίδειξης της AND1 ήταν ο Vince Carter. Αν θυμηθούμε ειδικά τι τύπος ήταν ο «Air Canada» - για την ακρίβεια τι ελατήρια είχε στα πόδια του - δεν θα μας προκαλούσε καμία απολύτως εντύπωση στο άκουσμα της συγκεκριμένης είδησης.

Η αλήθεια είναι όμως πως ο τύπος που κατάφερε να «πετάξει» μένοντας παραπάνω ώρα στον αέρα, τόσο ώστε να κάνει δύο περιστροφές γύρω από τον εαυτό του εν ώρα αγώνα και να καρφώσει, δεν ονομαζόταν Vince Carter αλλά Taurian J. Fontenette. Οι περισσότεροι είναι βέβαιο ότι δεν γνωρίζουν το όνομά του, ίσως λίγο λιγότερο το ψευδώνυμο με το οποίο έκανε καριέρα «Air Up There», πάνω από όλα όμως με το «Mr. 720».Εδώ που τα λέμε, ποιος κάνει με τόσο μεγάλη άνεση δύο περιστροφές στον αέρα και κάρφωμα;

Ο «Ταύρος» που αψήφισε την βαρύτητα

Ο Fontenette, με καταγωγή από το Hitchcock του Τέξας, δεν ήταν κάποιος αθλητής που μεγάλωσε γνωρίζοντας ότι μια μέρα θα γίνει παγκόσμιο viral του μπάσκετ. Ξεκίνησε να ξεχωρίζει με τη φανέλα των Hitchcock Bulldogs, ενώ στη συνέχεια πέρασε από διάφορα κολεγιακά προγράμματα.

Η διαδρομή του προς την AND1, μάλιστα, είχε κάτι από κινηματογραφικό σενάριο. Εργαζόταν σε εργοστάσιο χημικών της περιοχής, όταν ζήτησε από το αφεντικό του μία ημέρα άδεια, μόλις τρεις εβδομάδες πριν από την ευκαιρία που θα άλλαζε τη ζωή του. Δούλευε τότε στην ασφάλεια, αλλά πήρε μέρος σε δοκιμαστικό απέναντι στην ομάδα της AND1 και φρόντισε να κάνει τους πάντες να τον προσέξουν. Τα καρφώματα και οι απίθανες ενέργειές του τού εξασφάλισαν μια θέση στο ρόστερ της ομάδας το 2005. Κάπως έτσι γεννήθηκε ο «Air Up There».

Έναν χρόνο αργότερα, στο Toyota Center του Χιούστον, θα έγραφε το όνομά του στην ιστορία. Σε αγώνα της περιοδείας AND1 Mixtape Tour, ο Fontenette πραγματοποίησε το πρώτο καταγεγραμμένο κάρφωμα 720 μοιρών σε συνθήκες αγώνα, περιστρέφοντας δύο ολόκληρες φορές το σώμα του στον αέρα πριν στείλει την μπάλα στο καλάθι. Το SportsCenter του ESPN συμπεριέλαβε το απίθανο στιγμιότυπο στο καθημερινό Top 10 και ο κόσμος απέκτησε έναν ακόμη λόγο να τον αποκαλεί «Mr. 720».

https://www.instagram.com/p/DfSfUVpxLcy/

Ο Taurian J. Fontenette, ο άνθρωπος που αψήφησε τη βαρύτητα και μας χάρισε ένα από τα πιο απίθανα καρφώματα στην ιστορία του μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών. Ο «Air Up There», όπως τον γνωρίσαμε, μπορεί να μην βρίσκεται πια ανάμεσά μας, όμως το «720» του θα συνεχίσει να στοιχειώνει κάθε Διαγωνισμό Καρφωμάτων του ΝΒΑ.

Όπως έχει δείξει η ιστορία και η πορεία του αθλήματος - αλλά και των ίδιων των διαγωνισμών καρφωμάτων του ΝΒΑ - η αθλητικότητα των παικτών σύντομα θα τους επιτρέπει να φτάνουν άνετα το στεφάνι με το κεφάλι και να πετυχαίνουν καρφώματα που πριν από 10 χρόνια θα μας φαίνονταν πραγματικά απίθανα. Ο dunker Jordan Kilganon, που έκανε το 2017 ένα «720» κάρφωμα στο NBA Brazil House, είναι η απόδειξη.

Όσα χρόνια και αν περάσουν, εκείνο το αξέχαστο, το αμίμητο κάρφωμα του Taurian J. Fontenette παραμένει ακόμα ένα στοιχειωμένο highlight που ελάχιστοι μπορούν να σκεφτούν ότι μπορούν να σπάσουν.

Ο «Air Up There» έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που δεν μετριέται σε πόντους, τίτλους ή διακρίσεις, αλλά σε εκείνα τα δευτερόλεπτα που κάνουν κάποιον να σηκωθεί από τον καναπέ, να ξαναπατήσει το replay και να αναρωτηθεί αν αυτό που μόλις είδε ήταν πραγματικό.

Μέχρι να συμβεί κάτι που θα το ξεπεράσει, θα αναπολούμε το μοναδικό αυτό highlight που μας χάρισε το 2006 ο ιπτάμενος «Air Up There».