Τεράστιο πλήγμα στον ΠΑΟΚ: Ρήξη μηνίσκου ο Όσμαν

Μεγάλο είναι το σοκ στον ΠΑΟΚ, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» λίγο μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Ρόμα στο «Παλατάκι» χάνει τον καλύτερό του παίκτη με πρόβλημα τραυματισμού.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, ο Τζέντι Όσμαν υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία λόγω ενοχλήσεων στο δεξί γόνατο και όπως δυστυχώς προκύπτει, ο Τούρκος σταρ έχει υποστεί ρήξη μηνίσκου.

Κάπως έτσι, ο 31χρονος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου το αμέσως επόμενο διάστημα, κάτι που σημαίνει πως θα τεθεί «νοκ-άουτ» από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.

Ο Όσμαν αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη θέση «3», καθώς μέχρι στιγμής μετράει κατά μέσο όρο 20.9 πόντους και 3.7 ριμπάουντ ανά αγώνα σε GBL και EuroCup, όντας το απόλυτο σημείο αναφοράς για τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Σε μαγνητική τομογραφία υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Cedi Osman, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Για την αποκατάσταση του τραυματισμού του θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.

Σύσσωμη η ομάδα μας, βρίσκεται στο πλευρό του Cedi Osman, του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».