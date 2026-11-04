Παναθηναϊκός σε Όσμαν: «Ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά στο γήπεδο υγιή και δυνατό»
Οι «πράσινοι» έδειξαν την στήριξή τους στον Τούρκο φόργουορν.
Σοκ με τον Τσέντι Οσμάν στον ΠΑΟΚ, με τον Τούρκο φόργουορντ να μένει για αρκετά μεγάλο διάστημα εκτός παρκέ με ρήξη μηνίσκου.
Ο Παναθηναϊκός έσπευσε να δώσει ευχές για ταχεία ανάρρωση στον πρώην παίκτη του, δείχνοντας για ακόμα μια φορά ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών παραμένουν άριστες.
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εύχεται στονΤζέντι Όσμαν ταχεία και πλήρη ανάρρωση.
Ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά στο γήπεδο υγιή και δυνατό, Τσέντι».