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Παναθηναϊκός σε Όσμαν: «Ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά στο γήπεδο υγιή και δυνατό»

Οι «πράσινοι» έδειξαν την στήριξή τους στον Τούρκο φόργουορν.

Παναθηναϊκός σε Όσμαν: «Ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά στο γήπεδο υγιή και δυνατό»
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Σοκ με τον Τσέντι Οσμάν στον ΠΑΟΚ, με τον Τούρκο φόργουορντ να μένει για αρκετά μεγάλο διάστημα εκτός παρκέ με ρήξη μηνίσκου.

Ο Παναθηναϊκός έσπευσε να δώσει ευχές για ταχεία ανάρρωση στον πρώην παίκτη του, δείχνοντας για ακόμα μια φορά ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών παραμένουν άριστες.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εύχεται στονΤζέντι Όσμαν ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά στο γήπεδο υγιή και δυνατό, Τσέντι».

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