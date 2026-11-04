Νίστρουπ: «Η ΤΣΣΚΑ είναι στο ίδιο επίπεδο με εμάς - Να εξασφαλίσουμε την 24αδα»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League (05/11, 22:00), με το «τριφύλλι» να θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο ξεκίνημά του στη διοργάνωση και να διευρύνει τις νίκες του σε τρεις έπειτα από ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα και στάθηκε στην ποιότητα του ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά και στο φορμάρισμα της ΤΣΣΚΑ το τελευταίο διάστημα, ενώ απέφυγε να χαρακτηρίσει εύκολη την αυριανή αναμέτρηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το αν το ματς αυτό αποτελεί και μια πρόκληση για την ομάδα, με στόχο να μπει στην 8άδα και αν γλιτώσει τον ενδιάμεσο γύρο:

«Είναι ένα ακόμα παιχνίδι στην διαδικασία της League Phase. Ένα βήμα την φορά. Για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα την 24άδα. Όπως είπαμε νωρίτερα, είμαστε μια από τις ομάδες που είχαν τις πιο δύσκολες κληρώσεις στην League Phase. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να πάρουμε άλλη μια νίκη και να μείνουμε σε αυτή την πορεία, στο μονοπάτι των νικών. Κι εφόσον εξασφαλίσουμε μια θέση στην 24άδα και στα νοκ-άουτ, θα σκεφτούμε και το κάτι καλύτερο. Οπότε θα κάνουμε ένα βήμα την φορά».

-Για το αν είναι ένα έξτρα κίνητρο το να φτάσει η ομάδα τους 9 βαθμούς και το εάν η νίκη αποτελεί στόχο και λόγω momentum:

«Είναι πολύ επικίνδυνο να βάζουμε τα παιχνίδια σε κατηγορίες “εύκολα” και “δύσκολα”. Θεωρώ ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι στο ίδιο επίπεδο με εμάς. Είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με 3 μήνες πριν. Δεν μπορώ να πω κάτι για την πορεία του ΟΦΗ, αλλά από τότε η ΤΣΣΚΑ έχει χάσει μόνο από την Μονακό και είναι αήττητη στο Πρωτάθλημα. Κάθε αγώνας είναι δύσκολος. Δεν είμαστε ακόμα τόσο καλοί που μπορούμε να πούμε ότι ένα παιχνίδι είναι εύκολο. Αν φτάσουμε στο επίπεδό μας, θα είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο».

-Για το αν προσανατολίζεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο rotation σε σχέση με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια:

«Έχω δύο πράγματα στο μυαλό. Το γεγονός ότι θέλω να νικήσω αύριο και την Κυριακή. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές στην αυριανή αναμέτρηση. Είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις και τώρα κάνουμε το τελευταίο βήμα πριν την διακοπή για τις Εθνικές. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αύριο θα παρουσιάσουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα».