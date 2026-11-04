Ρεν - Ολυμπιακός: Το 4/4 στο Europa League περνάει από το «Roazhon Park» - Η ώρα και το κανάλι

Στο «Roazhon Park» δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Ρεν στη Γαλλία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο να διευρύνει το απόλυτο των νικών του και να κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στους «16» μέσω της πρώτης οκτάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει ιδανικά την ευρωπαϊκή τους πορεία, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια της League Phase και βρίσκονται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με εννέα βαθμούς και τέρματα 4-1.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ επικράτησε αρχικά με 2-1 της Γιαγκελόνια, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ, ενώ ακολούθησαν δύο σημαντικά τρίποντα με το ίδιο σκορ κόντρα σε Μαρσέιγ και Σπάρτα Πράγας.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από μία δύσκολη νίκη στο πρωτάθλημα της Super League, καθώς χρειάστηκαν το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 90+5' για να περάσουν με 3-2 από την Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει στη διάθεσή του όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές και ταξίδεψε στη Γαλλία με πλήρες γκρουπ, συμπεριλαμβανομένου του νεαρού Τουφάκη. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι Πόποβιτς, Σιπιόνι, Ρόκα, Κλέιτον και Μάριους.

Από την άλλη πλευρά, η Ρεν θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της, όπου παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυνατή, με στόχο να πετύχει τη δεύτερη διαδοχική εντός έδρας νίκη της στη διοργάνωση. Στην προηγούμενη ευρωπαϊκή της έξοδο απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τη Γιουβέντους στο Τορίνο. Είχε επίσης προηγηθεί η νίκη με 2-1 επί του ΟΦΗ, ενώ μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν στις 26 Νοεμβρίου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Γάλλοι θα στερηθούν για ακόμη μία αναμέτρηση τις υπηρεσίες του Λεπόλ, ο οποίος αποτελεί το σημείο αναφοράς, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας.

Αντίθετα, ο διεθνής τερματοφύλακας με την εθνική Γαλλίας, Μπράις Σαμπά επέστρεψε από τον τραυματισμό του και αναμένεται να βρεθεί απευθείας κάτω από τα δοκάρια, την ίδια ώρα που αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ρονζιέ στον χώρο του κέντρου.

Ρεν - Ολυμπιακός: Το κανάλι του αγώνα

Η σέντρα στο «Roazhon Park» είναι προγραμματισμένη στις 17:30 ώρα Ελλάδας και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Magenta Sport 3.