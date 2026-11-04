Champions League: Πού θα δείτε τη Λίβερπουλ του Τσιμικά, τη Ντόρτμουντ του Καρέτσα και όλη τη δράση

Το πρώτο σκέλος της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ήταν άκρως χορταστική και γεμάτη συγκινήσεις με την επική ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Ρόμα αλλά και το «διπλό» της Μπάγερν Μονάχου στη Μαδρίτη απέναντι στην Ατλέτικο να ξεχωρίζουν.

Με οκτώ αναμετρήσεις πλην εκείνη της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώνεται η τέταρτη «στροφή» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα αλλά και τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα να αντιμετωπίζουν την Μπέτις και τη Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα.

Η Τουρκική ομάδα υποδέχεται τη Λίβερπουλ στις 19:45 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 5, ενώ η Ντόρτμουντ υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις στις 22:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 3.

Οι αναμετρήσεις με... ελληνικό άρωμα συνεχίζονται αφού στις 22:00 η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σλάβια Πράγας (Magenta Sport 5), ενώ η Κόμο του Τάσου Δουβίκα έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή στη Γαλλία απέναντι στη Λάνς, αγώνας που θα μεταδοθεί στο Magenta Sport 8.

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια:

19:45 Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ: Magenta Sport 5

22:00 Ντόρτμουντ – Μπέτις: Magenta Sport 3, Start

22:00 Πόρτο – Νάπολι: Magenta Sport 4

22:00 Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ: Magenta Sport 5

22:00 Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι: Magenta Sport 7

22:00 Λανς – Κόμο: Magenta Sport 8

22:00 Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ: Magenta Sport 9

22:00 Βίκινγκ – Σαμπάχ: Magenta Sport 1 (Λεπτό προς Λεπτό)