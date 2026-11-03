UEFA: Ενός λεπτού σιγή σ' όλα τα ευρωπαϊκά ματς για τον Χεσούς ντε Μιγκέλ

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα τιμηθεί η μνήμη του επιθετικού της Τενερίφης σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της αυτή την εβδομάδα.

UEFA: Ενός λεπτού σιγή σ' όλα τα ευρωπαϊκά ματς για τον Χεσούς ντε Μιγκέλ
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Η μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα θα τιμηθεί σε όλες τις διοργανώσεις της UEFA, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανακοίνωσε την τήρηση ενός λεπτού σιγής πριν από τις αναμετρήσεις αυτής της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, το μέτρο θα ισχύσει στους αγώνες του Champions League, του Europa League και του Conference League, ως φόρος τιμής στον επιθετικό της Τενερίφης, που έφυγε από τη ζωή.

Με ανακοίνωσή της, η UEFA εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του ποδοσφαιριστή, στέλνοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στους οικείους του.

«Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα πενθεί για την απώλεια του επιθετικού της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του σε όλους τους αγώνες της UEFA αυτή την εβδομάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

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