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Super League: Στα μέσα Δεκεμβρίου η εξ αναβολής αναμέτρηση Ατρόμητος - ΑΕΚ

Το απόγευμα της Τετάρτης 16 Δεκεμβρίου στις 19:00 θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ατρόμητου με την ΑΕΚ για την εξ αναβολή 7η αγωνιστική της Super League. 

Super League: Στα μέσα Δεκεμβρίου η εξ αναβολής αναμέτρηση Ατρόμητος - ΑΕΚ
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Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League, ο εξ αναβολής αγώνας, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Ε.Κ. της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ορίζεται την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου».

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