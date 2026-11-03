Super League: Στα μέσα Δεκεμβρίου η εξ αναβολής αναμέτρηση Ατρόμητος - ΑΕΚ

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League, ο εξ αναβολής αγώνας, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Ε.Κ. της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ορίζεται την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου».