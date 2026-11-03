MVP Οκτωβρίου στην EuroLeague ο Τι Τζέι Σορτς

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε ο πρώτος MVP του μήνα για τη φετινή σεζόν της EuroLeague, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξαιρετική πορεία της Βαλένθια, η οποία μετρά ρεκόρ 6-3 στις πρώτες εννέα αγωνιστικές.

Στις πρώτες εννέα αγωνιστικές της EuroLeague, ο γκαρντ της Βαλένθια είχε κατά μέσο όρο 17,1 πόντους, 5,7 ασίστ, 1,8 ριμπάουντ και 20,7 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η συνεισφορά του στο plus/minus, με τη Βαλένθια να καταγράφει συνολικά +89 πόντους όσο εκείνος βρισκόταν στο παρκέ, επίδοση που επιβεβαιώνει την επιδραστικότητά του στο παιχνίδι της ομάδας.