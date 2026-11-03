MVP Οκτωβρίου στην EuroLeague ο Τι Τζέι Σορτς

Η Euroleague ανακοίνωσε πως για τον μήνα που πέρασε κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης είναι ο παίκτης της Βαλένθια. 

MVP Οκτωβρίου στην EuroLeague ο Τι Τζέι Σορτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε ο πρώτος MVP του μήνα για τη φετινή σεζόν της EuroLeague, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξαιρετική πορεία της Βαλένθια, η οποία μετρά ρεκόρ 6-3 στις πρώτες εννέα αγωνιστικές.

Στις πρώτες εννέα αγωνιστικές της EuroLeague, ο γκαρντ της Βαλένθια είχε κατά μέσο όρο 17,1 πόντους, 5,7 ασίστ, 1,8 ριμπάουντ και 20,7 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η συνεισφορά του στο plus/minus, με τη Βαλένθια να καταγράφει συνολικά +89 πόντους όσο εκείνος βρισκόταν στο παρκέ, επίδοση που επιβεβαιώνει την επιδραστικότητά του στο παιχνίδι της ομάδας.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:20 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Να ελέγξουμε τον ρυθμό και τα λάθη μας - Θέμα χαρακτήρα τα μεγάλα ματς»

16:18 CHAMPIONS LEAGUE

Μάρκο Νίκολιτς: «Ο Ρότα θα είναι έτοιμος» | Όσα είπε ενόψει του ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης

16:13 EUROLEAGUE

Με 13 παίκτες στη Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ο Ρογκαβόπουλος

16:08 STORIES

Match Mode: Μια εκπομπή… Αγγελικά πλασμένη

15:54 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς

15:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Ενός λεπτού σιγή σ' όλα τα ευρωπαϊκά ματς για τον Χεσούς ντε Μιγκέλ

15:16 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας στη Νέα Φιλαδέλφεια – Όλες οι λεπτομέρειες

15:01 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τα περί πρότασης για τον Αλιού Ντιαρά

14:57 SUPER LEAGUE

Super League: Στα μέσα Δεκεμβρίου η εξ αναβολής αναμέτρηση Ατρόμητος - ΑΕΚ

14:57 EUROLEAGUE

MVP Οκτωβρίου στην EuroLeague ο Τι Τζέι Σορτς

14:31 EUROLEAGUE

Οριστικό: Εκτός ο Καμπάτσο με Παναθηναϊκό

14:27 GREEK BASKET LEAGUE

Μόργκαν: «Μπορώ να καθιερωθώ εδώ στην Ευρώπη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας