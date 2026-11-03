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Ομπράντοβιτς: «Να ελέγξουμε τον ρυθμό και τα λάθη μας - Θέμα χαρακτήρα τα μεγάλα ματς»

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR για τη Μαδρίτη και το παιχνίδι με τη Ρεάλ για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Ομπράντοβιτς: «Να ελέγξουμε τον ρυθμό και τα λάθη μας - Θέμα χαρακτήρα τα μεγάλα ματς»
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Κατά την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR για τη Μαδρίτη ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε την αναγκαιότητα να περιοριστούν τα λάθη και να ελεγχθεί ο γρήγορος ρυθμός της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στο πόσο απαιτητικό είναι κάθε παιχνίδι στη διοργάνωση, σημειώνοντας πως οι «πράσινοι» πρέπει να αλλάξουν την εικόνα τους σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός:

«Κάθε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα είναι δύσκολο. Πρέπει να παίξουμε καλά. Η Ρεάλ παίζει γρήγορα, πρέπει να παίξουμε καλά για να σταματήσουμε το ρυθμό τους.

Πρέπει να ελέγξουμε την επίθεσή μας, να μην τους αφήσουμε να τρέξουν και να περιορίσουμε τα λάθη μας. Έχουμε μιλήσει γι αυτό, πρέπει να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά στο παιχνίδι με τη Ρεάλ.

Επίσης λένε ότι στα εντός έδρας παιχνίδια υπάρχει πίεση. Ο κόσμος μιλάει για το αποτέλεσμα. Πάντα είναι θέμα χαρακτήρα. Στο παιχνίδι με τον Άρη που παίξαμε, παίξαμε καλά και έδωσα συγχαρητήρια για την εικόνα στους παίκτες μου. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Είχαμε πολλά λάθη στο παιχνίδι αυτό και πρέπει να διορθώσουμε αυτό τον αριθμό.

Ξέρω τα νέα για τον Καμπάτσο, αλλά στο ρόστερ τους έχουν ποιότητα να παίξουν καλά και να καλύψουν τις απουσίες. Ο Ρογκαβόπουλος δεν είναι σε θέση να παίξει με την ομάδα τώρα. Πηγαίνει μέρα με τη μέρα, ακόμα δεν είναι σε θέση να μας βοηθήσει».

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