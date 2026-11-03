Ρέλβας: «Mε τον κόσμο και την προσωπικότητά μας κόντρα στη Ρεάλ - Ο Μουρίνιο είναι θρύλος»

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ρέλβας να στέκεται στις απαιτήσεις της αναμέτρησης και στην ανάγκη η ομάδα να παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή εικόνα.

Ο Πορτογάλος αμυντικός τόνισε πως τέτοιου είδους παιχνίδια αποτελούν ευκαιρία για αγωνιστική βελτίωση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η «Ένωση» θα χρειαστεί να δείξει την προσωπικότητά της και να αξιοποιήσει τη δύναμη που της δίνει ο κόσμος της.

Οι δηλώσεις του Φελίπε Ρέλβας στη συνέντευξη Τύπου

Για τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Ρεάλ, που έχει προπονητή έναν συμπατριώτη του: «Καλησπέρα σε όλους. Τέτοιου είδους αναμετρήσεις έχουν μεγάλη ένταση και αποτελούν τεράστια πρόκληση για εμάς. Έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να βρισκόμαστε εδώ με όσα πετύχαμε την προηγούμενη χρονιά. Αυτά είναι τα παιχνίδια στα οποία θέλουμε να συμμετέχουμε, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι. Σεβόμαστε τη Ρεάλ, που διαθέτει κορυφαίους ποδοσφαιριστές, όμως θέλουμε να παλέψουμε με τη δική μας προσωπικότητα. Ο Μουρίνιο είναι θρύλος στην Πορτογαλία. Διαθέτουμε καλή ομάδα και, με τη συμπαράσταση του κόσμου μας, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό».

Για την αντιμετώπιση αστέρων όπως ο Εμπαπέ και ο Βινίσιους: «Είναι πολύ όμορφο το συναίσθημα όταν αντιμετωπίζεις ποδοσφαιριστές αυτού του επιπέδου. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας και να δείξουμε την προσωπικότητά μας μέσα στο γήπεδο».

Για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας και τις απαιτήσεις του προπονητή: «Ίσως να μην περνάμε την καλύτερη περίοδό μας, όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν. Έχουμε εμπιστοσύνη σε όλο το προπονητικό επιτελείο και σε ολόκληρο τον οργανισμό. Μπορούμε αύριο να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παίξουμε σύμφωνα με τη δική μας φιλοσοφία».